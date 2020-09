Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Quarantäneauflage missachtet

Corona infizierte Familienmitglieder halten sich nicht an behördliche Anordnung

Ulm (ots)

Durch einen Hinweis aus der Nachbarschaft wurde dem Polizeirevier Ulm-Mitte am Freitagabend bekannt, dass sich Mitglieder einer in Ulm wohnhaften Familie nicht an angeordnete Quarantänemaßnahmen hält. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streife in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Ulm bestätigte sich der Verdacht. Offensichtlich hatten ein 40jähriger Mann und dessen 34jährige Frau ihre Wohnung widerrechtlich verlassen. Sie konnten angetroffen und nochmals eindringlich belehrt werden. Den beiden wurde der Gewahrsam angekündigt, wenn sie nochmals gegen die Quarantäne verstoßen. Entsprechende Kontrollen werden durch das Polizeirevier Ulm-Mitte durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den Grund für ihr rücksichtsloses Verhalten konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1708548)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell