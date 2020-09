Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren, Ehingen, Ulm - Einbrüche in Vereinsheime und Bude

Geld und Schnaps erbeuteten Unbekannte bei Einbrüchen in den vergangenen Tagen in der Region.

Ulm (ots)

Zwischen Sonntag- und Montagmittag hebelten die Täter an einer Hütte in Blaubeuren-Asch ein Gitter weg und schlugen das Fenster ein. Im Inneren fanden sie Geld und mehrere Flaschen Schnaps. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. In Ehingen-Dettingen rissen unbekannte an einem Sportheim ein Gitter von einer Tür. Auch hier schlugen sie dann das Fenster ein, gelangten so in das Innere und stahlen Geld. Auf einem Vereinsgelände in Ulm wollten Täter einen Mähroboter klauen. Dazu waren sie zwischen Samstag und Montag über einen Zaun gestiegen. Vermutlich wurden sie bei der Tat gestört, denn sie flüchteten ohne Beute.

Vereinsgebäude, Buden und Hütten sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei, dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch zu Ihnen vor Ort. Termine können über die Telefonnummern 0731/188-1444 vereinbart werden.

