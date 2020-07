Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wendemanöver führt zu Unfall/ Am Sonntag stießen zwei Autos bei Ulm zusammen.

Gegen 22 Uhr fuhr ein 23-Jähriger auf der B28 in Richtung Blaustein. Auf Höhe der Zufahrt zu einem Firmengelände entschied sich der Fahrer des Daimler-Benz zu wenden. Ohne Vorwarnung bremste er sein Auto fast bis zum Stillstand ab und wendete auf der breiten Straße. Ein nachfolgender BMW-Fahrer musste durch das unerwartete Bremsmanöver ebenfalls bremsen. Dennoch verhinderte er einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht: Er prallte in die Seite des Mercedes. Die beiden 23 und 46 Jahre alten Autofahrer blieben unverletzt. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen können.

