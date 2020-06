Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Farbschmierer unterwegs

Auf rund 25 Metern beschmutzten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag die Lorcher Straße in Birenbach.

Ulm (ots)

Die Täter waren nach Erkenntnissen der Polizei zwischen Mitternacht und 5 Uhr am Werk. Mit ihren Schmierereien begannen sie beim Ortsbeginn in Fahrtrichtung Wäschenbeuren. Möglicherweise muss der Fahrbahnbelag erneuert werden. Dann wäre eine sechsstellige Schadenshöhe denkbar. Entsprechende Überprüfungen dauern noch an.

Die Polizei aus Rechberghausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07161/93810 auf Zeugenhinweise und fragt:

- Wer kennt die Verdächtigen oder kann Hinweise zu ihnen geben?

- Wer hat die Täter in der Nacht beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei prüft auch einen möglichen Zusammenhang mit den Straftaten am vergangenen Wochenende in Rechberghausen. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4630883).

