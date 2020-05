Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Rutschpartie endet glimpflich

Glück im Unglück hatte am Montag ein Traktorfahrer in Kuchen.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei war der 21-Jährige gegen 11 Uhr auf einer Wiese in der Nähe der Straße "Am Sommerberg" unterwegs. Er fuhr mit einem MB-Trac mit Rückewagen einen steilen Weg hoch, um Holzstämme zu laden. Auf sehr nassem Untergrund kam der Traktor ins Rutschen. Das Gespann rutschte etwa 250 Meter den Hang hinab, bevor sich der Traktor an einem Weg überschlug und auf der Seite liegen blieb. Eine Bekannte brachte den Mann in ein Krankenhaus. Das konnte er nach einer Behandlung mit einer leichten Verletzung wieder verlassen. Der Sachschaden am Traktor beträgt rund 20.000 Euro.

++++0829391

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell