Am Samstag beschädigte verlorene Bereifung ein Auto in Hürben.

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann in der Eselsburger Straße. An dem mitgeführten Anhänger löste sich ein Rad. Das machte sich selbstständig und prallte gegen ein geparktes Auto. Bei der Aufnahme des Unfall stellten die Polizisten fest, dass an den anderen Rädern des Hängers auch die Radmuttern gelockert waren. Verletzte gab es nicht. An dem geparkten Auto entstand nur geringer Schaden. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei will nun klären, ob ein Unbekannter die Radmuttern gelockert haben könnte.

