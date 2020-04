Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Von der Straße abgekommen

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstag in Biberach

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 77-Jähriger in der Banatstraße. Der Fahrer des Renault verlor die Kontrolle über seinen Renault und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Gehweg und kam an einem Gartenzaun zum Stehen. Vermutlich dürfte ein medizinisches Problem ursächlich für den Unfall gewesen sein. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

+++++++ 0713378

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell