POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag übersah eine Autofahrerin eine Rollerfahrerin in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit fuhr eine 66-Jährige mit ihrem Mercedes in der Straße Bahnhof. Sie fuhr in den Kreisverkehr an der B312. Im Kreisverkehr fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Kleinkraftroller. Den übersah die Autofahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Rollerfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

