Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auf Zebrastreifen angefahren

Verletzt wurden Mutter und Kind am Dienstag bei einem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10 Uhr in der Burgstraße, berichtet die Polizei. Eine 62-Jährige fuhr zu dieser Zeit in Richtung Marktstraße. Unvermittelt seien von rechts zwei Personen vor dem Auto auf die Fahrbahn getreten. Die Mutter und das Kind wollten dort offenbar am Zebrastreifen die Straße überqueren. Der Audi der 62-Jährigen erfasste die Mutter. Die 45-Jährige und die Zehnjährige stürzten. Die Mutter wurde schwer verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und durfte anschließend mit dem Vater wieder nach Hause.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so ließen sich schwere Unfälle vermeiden.

+++++++ 0650629

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell