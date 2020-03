Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer stürzt

Am Montag erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall in Ulm schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Radler gegen 14.30 Uhr in der Ehmannstraße in Jungingen unterwegs und bog mit seinem Rennrad in die Gehrnstraße ab. Dort stürzte der 61-Jährige wegen eines entgegenkommenden Busses. Der Rettungsdienst brachte ihn mit eher schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Busfahrer war wegen einer Baustelle auf der linken Spur unterwegs.

Jetzt ermittelt die Polizei (Tel. 07321/97520) den Unfallhergang. Ob ein Zusammenstoß zwischen Radler und Bus stattfand ist noch unklar.

