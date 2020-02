Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerstetten - Auto einer Familie prallt gegen Baum

drei Insassen eines BMW wurden bei einem Unfall teils schwer verletzt

Ein 42 Jahre alter Mann fuhr am Samstag gegen 20:30 Uhr zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern auf der Straße von Westerstetten nach Bernstadt. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Seine 41 Jahre alte Ehefrau blieb unverletzt, die beiden 8 und 9 Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Der 42-jährige Mann wurde schwer verletzt und wurde zusammen mit den beiden Kindern in eine Klinik eingeliefert. Neben drei Streifen der Polizei waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr aus Westerstetten an der Unfallstelle eingesetzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf 30.000 Euro.

