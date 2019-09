Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Aus der Tasche gefischt

Einen Fall von Taschendiebstahl ist der Polizei am Mittwoch aus Ulm gemeldet worden.

Bestohlen wurde eine 12-Jährige. Die hatte ihr Handy in die Hosentasche gesteckt. So hielt das Mädchen sich gegen 17 Uhr in einem Geschäft in der Bahnhofstraße auf. Nach einer Viertelstunde bemerkte die 12-Jährige, dass das Telefon fehlt. Jemand muss es dem Kind weggenommen haben, ohne dass das Mädchen es bemerkte. Die Polizei ermittelt jetzt. Sie mahnt, Wertsachen nicht in den Außentaschen der Kleidung zu tragen. Zu den Wertsachen gehöre natürlich auch das Telefon, sagt die Polizei. Das gehöre, wie Geld, Girokarten und Ausweise, in die Innentaschen der Kleidung oder in Brustbeutel unter der Kleidung. Mehr Tipps zum Schutz gegen Diebstahl: www.polizei-beratung.de.

