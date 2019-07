Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei zieht positive Bilanz

Ein friedliches Schützenfest verzeichnet die Polizei zum Abschluss des Schützenfestes.

Ulm (ots)

Wie in den Vorjahren war die Biberacher Polizei für die Festtage gut vorbereitet. Dies tat sie in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Schützendirektion als Veranstalter, der Stadt Biberach mit dem kommunalen Ordnungsdienst, der Feuerwehr, dem DRK und den privaten Sicherheitsdiensten. Die Beamten zeigten viel Präsenz und sorgten so dafür, dass die Besucher insgesamt recht friedlich feiern konnten. Insgesamt verzeichnete die Polizei 77 Straftaten. Dabei kam es zu 13 Diebstählen und der gleichen Anzahl an Körperverletzungsdelikten. Auch musste die Polizei elf Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz fertigen. Im Zusammenhang mit dem Schützenfest kam es zu einem Unfall: Am Sonntag schoss ein 38-Jähriger mit seinem Vorderladergewehr. Dabei explodierte der Vorderlader. Ein umherfliegendes Metallteil verletzte einen 21-jährigen Zuschauer und den Schützen. Krankenwägen brachten die Männer in Krankenhäuser. 22 Streitereien konnten die Beamten bereits im Entstehen erkennen. Durch das konsequente Einschreiten der Polizisten wurde Schlimmeres verhindert. Dabei erteilte die Polizei auch 41 Platzverweise. Auch im Bereich des Jugendschutzes waren die Beamten unterwegs: In Zivil oder Uniform überwachten sie beispielsweise ob beim Ausschank von Alkohol Altersüberprüfungen durchgeführt wurden und ob die Altersbeschränkungen auch beachtet wurden. Auch die Jugendlichen selbst standen wieder im Blick der Streifen. Insgesamt stellten die Beamten dabei 42 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest. Einige Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Sie rauchten in der Öffentlichkeit oder waren alkoholisiert. Dass diese Kontrollen notwendig sind zeigte bereits am ersten Schützenwochenende: Samstagnacht kontrollierte die Polizei drei erheblich alkoholisierte Jugendliche. Dabei stellten sie eine 15-Jährige und eine 17-Jährige mit knapp 2 Promille fest. Sie wurden ihren Eltern übergeben.

Mit einem guten Sicherheitskonzept und einer guten Zusammenarbeit waren Polizei und die beteiligten Institutionen für dieses Schützenfest sehr gut aufgestellt.

+++++++

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell