Am Samstag sollen in Göppingen Betrunkene Parolen gerufen haben.

In Salach beschädigten am Sonntag Unbekannte mehrere Gebäude. /

Gegen 15 Uhr fielen einer Zeugin in der Göppinger Innenstadt mehrere Betrunkene auf. Die sollen Parolen gerufen und politisch motivierte Zeichen gegeben haben. Die Polizei suchte nach den Männern und nahm in der Bahnhofstraße zwei Verdächtige fest. Beide waren deutlich betrunken. Einer davon so stark, dass der Rettungsdienst zum Polizeirevier fahren musste. Die Sanitäter halfen dem Mann in kurzer Zeit. Nun ermittelt die Kriminalpolizei aus Göppingen (Tel. 07161/632360). Auch in Salach ermittelt die Polizei (Tel. 07161/8510). Dort beschmierten Unbekannte in der Hohenneuffenstraße mehrere Gebäude mit politisch motivierten Zeichen.

