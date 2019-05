Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen, Schelklingen - Alkoholisiert und unter Drogen unterwegs

Vier Berauschte zog die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag in Munderkingen und Schelklingen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gleich drei Fahrer stoppte die Polizei am Sonntag zwischen 22 und 23.15 Uhr in Munderkingen. Sie waren im Bereich Rottenacker Straße / Angerweg unterwegs. Ein 36-Jähriger und ein 60-Jähriger hatten sich mit zu viel Alkohol hinters Steuer gesetzt. Mit einem Mofa war ein 23-Jähriger unterwegs. Bei ihm hatten die Beamten den Verdacht, er stünde unter der Beeinflussung von Drogen. Das bestätigte ein Test, der positiv auf drei verschiedene Drogen reagierte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. In Schelklingen kontrollierte die Polizei am Montag gegen 3.30 Uhr eine 19-Jährige. Auch bei ihr besteht der Verdacht, dass sie sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer setzte. Ihren Opel musste die Frau stehen lassen. Die Beamten fanden bei ihr eine kleine Menge Marihuana. Alle vier Fahrer sehen nun einer Anzeige entgegen.

Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Alkohol und Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

