Ein gekipptes Fenster bot einem Unbekannten am Montag in Bad Boll eine gute Gelegenheit.

Gegen 4.40 Uhr war der Einbrecher in der Straße Klinge. Er ging zu einem Gebäude. Dort fand er ein gekipptes Fenster. Er griff ins Innere und öffnete das Fenster daneben. Dann stieg er in das Haus. Die Geräusche, die er dabei machte, weckten den Bewohner. Der 73-Jährige zeigte seine Aufmerksamkeit: Er schrie und trieb so den Einbrecher in die Flucht. Seine Spuren ließ der Unbekannte an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Die Ermittler vom Polizeiposten Bad Boll (07161/93810) erhalten so wichtige Hinweise auf den Täter.

Jeder kann etwas tun, um sich vor den Einbrüchen zu schützen. Dazu gibt die Polizei folgende Tipps:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken.

