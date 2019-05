Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Schwarzfahrer landet in Psychiatrie

Ohne Fahrschein war am Donnerstag ein 36-Jähriger bei Schelklingen im Zug unterwegs.

Ulm (ots)

Der Mann wollte gegen 8.45 Uhr von Ehingen nach Ulm fahren. Bei Schmiechen stellte eine Kontrolleurin fest, dass er keinen Fahrschein hatte. Deswegen musste er in Schelklingen aussteigen. Dort kam die Polizei hinzu und klärte die Identität des Verdächtigen beim Polizeiposten in Schelklingen. Danach durfte der Mann gehen. Etwa eine Stunde später wurde die Polizei erneut gerufen. Ein Zeuge teilte mit, der Verdächtige würde am Bahnhof randalieren und Menschen belästigen. Aufgrund der Verfassung des Mannes brachten ihn die Beamten in eine psychiatrische Klinik.

