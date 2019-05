Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim/A8 - Zu viel Gas bei Regen

Starker Regen schafft Rutschgefahr, erfuhr ein Autofahrer am Dienstag bei Kirchheim.

Ulm (ots)

Kurz nach 6 Uhr fuhr der 27-Jährige mit seinem BMW auf die Autobahn in Richtung Stuttgart. Die Fahrbahn war nass, was dem starken Regen geschuldet war. Für diese Verhältnisse gab der 27-Jährige zu viel Gas. Sein BMW schleuderte von der Einfädelspur gegen einen Lastwagen und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der 27-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An Auto und Laster entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Bis zur Bergung des Fahrzeugs und zum Ende der Unfallaufnahme musste die Polizei zwei Fahrstreifen zur Sicherheit sperren. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei erinnert daran, dass Regen gefährlich werden kann. Setzt er ein, kann sich ein rutschiger Film auf der Fahrbahn bilden. Bleibt das Wasser auf der Straße liegen, können die Reifen aufschwimmen. Das Profil verliert dann den Griff und die Fahrzeuge rutschen. Deshalb sollte jeder Fahrer die Geschwindigkeit anpassen. Übrigens nicht nur bei Regen. Damit alle sicher ankommen.

