Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Geschäft - erheblicher Sachschaden

Freiburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Bärenfelser Straße wurde von Dienstag auf Mittwoch erheblicher Sachschaden verursacht. Bislang unbekannter Täter drang nach dem Aufhebeln einer Türe in das Geschäft ein durchsuchte die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden an Türen und Inventar liegt jedoch bei rund 6000 Euro.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell