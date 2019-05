Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Rot nicht beachtet

Am Dienstag stießen zwei Fahrzeuge in Heidenheim zusammen.

Gegen 8.15 Uhr war ein Sprinter in der Straße "Hintere Kirchwiesen" unterwegs. An der Kreuzung mit der Aalener Straße zeigte seine Ampel grün. Deshalb fuhr er in die Kreuzung. In der Aalener Straße war ein Mercedes unterwegs. Dessen Fahrer achtete nicht auf das Rot seiner Ampel. Er fuhr weiter in Richtung Aufhausen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Unfall leicht. Auch sein Mitfahrer trug leichte Blessuren davon. Rettungskräfte brachten den 68-Jährigen und den 13-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Daimler waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 25.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

