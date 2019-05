Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: 30-Jähriger wehrt sich gegen Maßnahmen der Polizei.

Ulm (ots)

Am Montagvormittag verständigte die Ausländerbehörde des Landratsamts Biberach die Polizei, da ein 30-jähriger Algerier der Abschiebung zugeführt werden sollte.

Nachdem dem Mann durch uniformierte Polizeibeamte des Polizeireviers Biberach die Festnahme zum Zwecke der Abschiebung erklärt worden war, wurde der Mann aggressiv und begann sich gegen die beabsichtigte Festnahme zur Wehr zu setzen. Dabei warf er Gegenstände auf die Polizeibeamten und griff diese mit einem Holzstuhl an. Der 30-jährige Mann konnte schließlich von den eingesetzten Polizeibeamten und nach dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt sowie festgenommen werden.

Im Rahmen der Festnahme zogen sich zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen zu, die ärztlich versorgt werden mussten. Auch der 30-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde gegen den Mann am Dienstag durch das zuständige Amtsgericht Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erlassen. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

++++0912984

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell