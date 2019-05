Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Gegen Baum geprallt

Ein 21-Jähriger kam nach einem Unfall am Dienstag bei Wain mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Kurz nach 7 Uhr fuhr ein 21-Jähriger auf der Straße von Balzheim in Richtung Wain. Am Ende eines Waldstückes verlor der Fahrer des BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn stieß er gegen zwei größere Bäume. Die stürzten um. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Auto. Den Sachschaden an dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Warum der 21-Jährige von der Fahrbahn abkam ist noch unklar. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen.

