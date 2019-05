Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Mit Bargeld geflüchtet

Montag oder Dienstag brach ein Unbekannter einen Container in Schnittlingen auf.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr bemerkte ein Zeuge die Tat in der Brunnenstraße. In der Nacht hatte ein Unbekannter die Tür eines Containers aufgehebelt. Im Innern suchte er nach Beute. Der Täter fand Geld und nahm es an sich. Er flüchtete mit der Beute. Die Polizei Böhmenkirch hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun den Täter. Hinweise nimmt die Polizei unter 07331 93270 entgegen.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl und Einbruch gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf jeder Polizeidienststelle.

++++0949604

Anna Schulz / Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell