Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Fahrt endet an Mauer

Hoher Schaden entstand bei einem Unfall am Dienstag in Dellmensingen.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr ein 46-Jähriger in der Ulmer Straße. Der Fahrer des Porsche verlor nach einem akuten medizinischen Notfall die Kontrolle über sein Auto. Am rechten Fahrbahnrand überfuhr er ein Verkehrszeichen und einen kleinen Baum. Danach geriet das Auto nach links. An der linken Fahrbahnseite stieß das Fahrzeug gegen eine Mauer und blieb stehen. Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

