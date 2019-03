Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Beamte mit richtigem Gespür/Ein Jugendlicher war am Montag mit einem Roller ohne Führerschein in Rottenacker unterwegs

Eine Polizeistreife sah gegen 13 Uhr einen Roller mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen in der Ehinger Straße fahren. Die Polizisten kontrollierten den 16-jährigen Fahrer. Er hatte keinen Führerschein. Die Beamten stellten am Roller weitere Mängel fest. Der junge Mann hatte technische Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen die so nicht erlaubt waren. Der Roller wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige.

