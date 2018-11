POL-GI: Pressemeldung vom 22.11.2018: Heuchelheim: Größerer Polizeieinsatz in der Schubertstraße

Gießen (ots) - Mehrere Streifenwagen waren am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, in der Schubertstraße in Heuchelheim im Einsatz. Zeugen hatten kurz zuvor die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass es offenbar in einem Mehrfamilienhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll.

Bei den ersten Ermittlungen stellte es sich heraus, dass drei irakische Staatsangehörige, die sich in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aufhielten, offenbar von einer mehrköpfigen Gruppe attackiert wurde. Die Gruppe soll in die Wohnung eingedrungen sein und dann die 24, 27 und 35 Jahre alten Personen mit Schlägen und Pfefferspray traktiert haben. Zwei der Geschädigten konnten dann schnell aus der Wohnung fliehen und über Zeugen die Polizei verständigen. Es stellte sich dann auch heraus, dass die Angreifer offenbar einen der drei Personen mit einem Messer verletzten.

Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Möglicherweise ist die Gruppe mit einem weißen Seat Kombi geflüchtet. Aufgrund erster Befragungen der Zeugen soll es sich bei den Tätern um Personen handeln, die aus dem arabischen Raum kommen sollen. Die Täter sollen maskiert und möglicherweise mit Schlagstöcken oder ähnlichen Gegenständen bewaffnet gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf bzw. zu den Tätern und dem gesuchten PKW geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

