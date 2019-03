Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Zwei Verletzte nach Streit

In Bad Schussenried kam es am Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen.

Gegen 22.30 Uhr soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Nach verbalen Streitigkeiten mussten die Beteiligten ein Gebäude in der Wilhelm-Schussenstraße verlassen. Kurze Zeit später trafen die zwei Gruppen erneut auf der Straße aufeinander. Mehrere Personen schlugen aufeinander ein. Ein Teil der Beteiligten flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in medizinische Behandlung. Der Ermittlungen der Polizei dauern an.

