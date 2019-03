Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Diebe scheitern

Zweimal schlugen in der Nacht zum Freitag in Süßen Anwohner vermeintliche Autoknacker in die Flucht.

Gegen 1 Uhr hantierten zwei Männer an einem Mercedes in der Hofstraße. Das sahen Anwohner. Sie machten auf sich aufmerksam, worauf die Verdächtigen die Flucht ergriffen. Wenige Minuten später ging bei der Polizei ein weiterer Anruf ein. Auch hier sah ein Zeuge zwei Männer, die sich an einem Ford in der Heidenheimer Straße zu schaffen machten. Auch er gab sich zu erkennen, worauf die Diebe wiederum flüchteten. Die Polizei hat die Verfolgung der Täter sofort mit mehreren Streifen aufgenommen, konnte sie aber nicht mehr antreffen. Sie geht derzeit davon aus, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen Männer handelt. Die sollen dunkle Kleidung und Sturmhauben getragen haben. Im ersten Fall sind sie vermutlich mit einem Auto davon gefahren. Die Polizei bittet unter der Telefon-Nr. 07161/8510 um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat die Verdächtigen in der Nacht zum Freitag gesehen? Wer kann nähere Hinweise zum vermeintlichen Täterfahrzeug geben?

