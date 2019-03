Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Kleintransporter fährt in parkenden Lkw

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitag auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 4.45 fuhr ein 38-Jähriger auf der A8 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Dornstadt geriet er mit seinem Kleintransporter nach rechts auf den Standstreifen. Dort parkte verbotenerweise ein Lkw. Dessen 60-jähriger Fahrer absolvierte seine Tagesruhezeit. Der Kleintransporter kollidierte mit dem Heck des Scania. Danach schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrstreifen und kam zum Stehen. Auf der Ladefläche des Mercedes Kleintransporters befand sich ein Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Ladefläche mitsamt Anhänger vom Kleintransporter gerissen. Die Ladefläche blieb ebenfalls auf der Fahrbahn liegen. Ein nachfolgender Sattelzug fuhr auf die Ladefläche. Der 61-jährige Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 38-jährige Fahrer des Kleintransporters und dessen 38-jähriger Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die beiden schwer verletzten Männer. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Bei dem 60-jährigen Fahrer des geparkten Lkw bestand der Verdacht, dass er leicht verletzt war. Rettungskräfte brachten auch ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Das konnte er wieder verlassen. Der Kleintransporter und der Scania Lkw waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Der Sattelzug blieb fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 59.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt nun wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart bis etwa 10 Uhr komplett gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ulm-West ausgeleitet. Hinweis der Polizei: Das Parken auf dem Standstreifen für Pausen ist nicht erlaubt. Die Benutzung ist lediglich in Notfällen wie bspw. bei Pannen erlaubt.

+++++++388111

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell