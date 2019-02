Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Angeblicher Fußgängerunfall entpuppt sich als harmlos

Ulm (ots)

Mit einem Großaufgebot rückten Polizei und Rettungskräfte am Sonntagmorgen gegen 02.45 Uhr aus. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass in der Biberacher Straße ein Fußgänger angefahren wurde und nun in einer Wiese liege. Vor Ort stellte sich die Sache zum Glück nicht so dramatisch dar. Ein Autofahrer hatte angehalten, weil sich seine 18-jährige Beifahrerin übergeben musste. Sie erleichterte sich in der Wiese. Dabei stürzte sie auf Grund ihrer Alkoholisierung. Da die junge Frau einen ziemlich betrunkenen Eindruck machte, wurde sie vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

