Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Altöl läuft aus

Bis zu 100 Liter Altöl traten aus einem Fass aus und versickerten im Boden.

Ulm (ots)

Erhebliche Mengen Altöl gelangten am Freitag auf einem Firmengelände in der Zeppelinstraße ins Erdreich. Ob dadurch eine Gefahr für die Umwelt entstand, lässt sich noch nicht sagen. Das verunreinigte Erdreich wurde großräumig abgetragen. Wie die Polizei mitteilte, stand seit längerer Zeit ein Altölfass mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern im Freien. Durch Witterungseinflüsse wurde das Fass jedoch undicht, weshalb Öl austrat. Als der Firmeninhaber das Malheur bemerkte, versuchte er das Leck zu schließen. Als das nicht gelang, pumpte er das restliche Öl ab. Am Samstagnachmittag stellte der Mann fest, dass das Ausmaß größer war, als er zunächst angenommen hatte, weshalb er die Feuerwehr verständigte. Während der Reinigungsarbeiten wurde festgestellt, dass bis zu 100 Liter Öl aus dem Fass ausgelaufen waren und ins Erdreich sickerten. Auch auf das Gelände einer benachbarten Firma lief etwas Altöl. Ein Verantwortlicher vom Umweltamt des Alb-Donau-Kreises kam vor Ort. Er ordnete an, dass das Erdreich großräumig ausgebaggert werden muss. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Umweltrecht auf.

+++++++++++++++0251975 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell