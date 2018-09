POL-UL: (UL) Ulm - Renitenter Ladendieb

Ulm (ots) - Ein 48-jähriger Mann bezahlte am Samstag, gegen 10.30 Uhr, wie gewohnt seinen Einkauf an der Kasse eines Supermarktes in der Söflinger Straße. Als der Kassierer ihn zum Öffnen der Einkaufstasche aufforderte, ergriff der Mann die Flucht. Auf der Straße konnte der Mitarbeiter den Flüchtenden einholen. Er entstand eine Rangelei, die erst mit Hilfe des Filialleiters beendet werden konnte. Der Mann wurde der Polizei übergeben. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 20 Euro.

+++++++++++++++++++++++++1701004;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731 / 188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell