POL-UL: (UL) Jungingen - Brand in Schießanlage

Ulm (ots) - Am Samstag, gegen 14.45 Uhr, musste die Feuerwehr zu einer Schießanlage ausrücken. Zwei Mitarbeiter hatten Rauch aus dem Keller bemerkt und die Rettungsdienste verständigt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten die Mitarbeiter den Brand selbst zu löschen. Dies gelang ihnen nur teilweise. Beide zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu und mussten in einer Klinik behandelt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig ab. Bei der Untersuchung des Brandherdes wurde festgestellt, dass Stapelkisten Feuer gefangen hatten. In den Stapelkisten waren Reinigungschemikalien und Putzmaterialien gelagert. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 5 000 Euro geschätzt.

