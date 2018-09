POL-UL: (HDH) Heidenheim - Haftbefehl vollstreckt

Ulm (ots) - Am Freitag gegen 23.15 Uhr erkannten Beamte des Polizeireviers Heidenheim einen 16 Jährigen der mit Haftbefehl gesucht wurde. Die Person hielt sich in der Friedrich-Voith-Straße bei einem Bekannten auf. Beim Erkennen der Polizei versuchte der Gesuchte zunächst noch sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Er konnte aber von den vor Ort anwesenden Beamten kurze Zeit später widerstandslos festgenommen werden. Diese Festnahme erregte einen 21-jährigen Bekannten so sehr, dass dieser in einen psychischen Ausnahmezustand geriet. Er Beleidigte die Beamten und schlug mit der Faust die Heckscheibe eines Streifenwagens ein. Der Täter wurde ebenfalls festgenommen. Er wurde zum Polizeirevier Heidenheim verbracht, wo er sich wieder beruhigte und seine Missetat reuig zugab. An dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Gesuchte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

