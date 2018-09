POL-UL: (UL) Amstetten - Zunächst von der Unfallstelle geflüchtet

Ulm (ots) - Gegen 18.15 Uhr ereignete sich am Samstag auf der Kreisstraße zwischen Schalkstetten und Bräunisheim ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger PKW-Lenker wollte nach links in einen Feldweg einbiegen und blinkte dementsprechend. Eine Motoradfahrerin fuhr hinter dem Abbieger und verringerte ihre Geschwindigkeit. Von hinten näherte sich ein 28-jähriger PKW-Lenker und überholte die beiden Fahrzeuge. Dabei kollidierte er mit dem Abbieger. Der 28-jährige setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Die Motorradfahrerin nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen in der nächsten Ortschaft zur Rede stellen. Anschließend kehrten beide zur Unfallstelle zurück. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der flüchtige PKW-Lenker unter Alkoholeinwirkung stand. Der Alko-Test ergab einen Wert um 1 Promille. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Angetrunkene nicht vorweisen. Der Sachschaden wird auf ca. 6 000 Euro geschätzt.

