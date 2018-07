Ulm (ots) - Zwischen 18.30 und 22.30 Uhr waren die Unbekannten in einem Geschäft in der Grabenstraße. Hinein kamen sie durch eine Tür. Die war nicht verschlossen. Sie gingen in den Keller des Gebäudes. Auf der Suche nach Beute brachen sie mehrere Türen auf. Die Täter fanden eine Kaffeemaschine. Die machten sie zu ihrer Beute und nahmen sie mit. Die Polizei hat an dem Tatort viele Spuren gesichert. Deshalb wissen die Ermittler bereits, dass es sich bei den Einbrechern um eine Frau und einen Mann handelt. Die Frau wird auf ein Alter von 35-40 Jahren geschätzt. Sie ist schlank, hat mittelblonde Haare und eine auffällige Tätowierung am rechten Arm. Der Mann wird zwischen 30 und 40 Jahren geschätzt. Er hat schwarze kurze Haare und einen Bart. Die Polizei in Heidenheim (07321/3220) sucht nun die Unbekannten.

