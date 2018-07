Ulm (ots) - Zwischen 9.15 und 12 Uhr brach der Unbekannte das Fenster in der Holzheimer Straße auf. So kam er in das Zimmer eines Gebäude. Dort fand der Einbrecher ein Mobilfunkgerät. Das machte er zu seiner Beute. Damit flüchtete der Täter. Seine Spuren ließ er am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. So bekommen die Ermittler vom Polizeirevier Göppingen (07161/632360) erste Hinweise auf den Täter.

