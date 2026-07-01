Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 43-Jähriger vermisst - Polizei sucht mit Echtbild

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem 43 Jahre alten Mann aus Stuttgart-Mitte. Der Mann verließ seine Sozialunterkunft an der Brennerstraße am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 12.00 Uhr und wurde seither nicht mehr gesehen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Mannes. Der Vermisste ist 186 Zentimeter groß, zirka 86 Kilogramm schwer und hat dunkelbraune, graumelierte Haare mit Geheimratsecken und braune Augen. Er trug zuletzt einen hellgrauen Kapuzenpullover mit Print vorne, eine dunkelblaue Jogginghose und möglicherweise eine weinrote Jacke. Insgesamt machte er einen ungepflegten Eindruck. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen. Die Fahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-vermisstenfahndung/

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