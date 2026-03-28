Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (28.03.2026) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Gegen 00.15 Uhr fielen den Polizeibeamten am Eckensee zwei verdächtige Personen auf. Als sich die Polizeibeamten näherten, flüchteten zwei 26-jährige Männer. Sie konnten jedoch nach kurzer Flucht festgehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei einem der 26-Jährigen mehrere Plomben Kokain, rund 38 Gramm Marihuana, mehrere Hundert Euro Bargeld und diverse Tabletten aufgefunden werden. Der 26-jährige Guineer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

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