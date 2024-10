Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vandalismus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/ -Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Freitag (18.10.2024) ein Auto an der Heßbrühlstraße und in der Nacht zum Samstag (19.10.2024) ein Auto an der Straße Auf der Gans beschädigt. An der Heßbrühlstraße zerkratzten die Täter zwischen 09.10 Uhr und 15.30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand den vorderen rechten Kotflügel eines Opels. Das Auto stand auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 36. An der Straße Auf der Gans beschädigten Unbekannte zwischen 20.30 Uhr und 07.30 Uhr die Front- und Seitenscheibe eines Peugeot. Zeugen werden gebeten, sich im Fall des beschädigten Peugeots unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße und im Fall des Opels unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

