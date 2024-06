POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Mit Stadtbahn zusammengestoßen Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (23.06.2024) in der Waiblinger Straße haben sich drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 50 Jahre alte Kia-Fahrerin war gegen 16.15 Uhr in der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach unterwegs. An der Kreuzung zur Daimlerstraße wendete sie offenbar verbotswidrig und stieß im Kreuzungsbereich mit der ...

