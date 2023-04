Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger, erheblich alkoholisierter, Mann wurde am Samstagmorgen (22.04.2023) gegen 08.15 Uhr in der Dornstraße von einer unbekannten Person zu Boden geschlagen, seines Geldbeutels mit nicht bestimmbarem Inhalt und seines Mobiltelefons beraubt. Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Personenbeschreibung des Täters konnte nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell