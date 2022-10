Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (26.10.2022) eine 21 Jahre alte Frau am Bahnhof Untertürkheim unsittlich berührt. Die 21-Jährige war gegen 19.00 Uhr in der Unterführung am Bahnhof Untertürkheim unterwegs, als der Täter sich ihr von hinten näherte und ihr unvermittelt an die Brust fasste. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 30 Jahre alten und etwa 170 bis 180 Zentimeter großen Mann, mit einem Dreitagebart handeln. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung sowie eine schwarze Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

