POL-S: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Samstagvormittag (02.07.2022) einen 25 Jahre alten Mann in einem Lokal, das an der Hauptstätter Straße in der Nähe der Dornstraße liegt, ausgeraubt. Der 25-Jährige hielt sich gegen 09.15 Uhr in einer dortigen Bar auf und geriet mit zwei bislang unbekannten Männern in verbale Streitigkeiten, die anschließend in ein Handgemenge übergingen. Hierbei riss einer ...

