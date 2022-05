Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rezeptfälscher festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Dank einer aufmerksamen Apothekerin konnte am Freitagabend (06.05.2022) ein vermeintlicher Rezeptfälscher festgenommen werden. Ein 21-Jähriger betrat bereits gegen 14.30 Uhr eine Apotheke an der Marktstraße und legte hierbei ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament vor. Dabei vereinbarte er mit der anwesenden Apothekerin, dass er die Arznei später abholen wolle und verließ anschließend wieder die Örtlichkeit. Unterdessen fielen der Angestellten Unstimmigkeiten an dem Rezept auf und sie verständigte sogleich die Polizei. Als der Mann gegen 18.00 Uhr wieder in der Apotheke erschien, wurde er von den mittlerweile anwesenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der mutmaßliche Betrüger wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell