Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Entwendeter Pkw wieder aufgefunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen und Fasanenhof (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag (13.05.2021) auf Freitag (14.05.2021) in Stuttgart-Möhringen ein schwarzes Audi Cabriolet entwendet. Der Autobesitzer hatte sein Fahrzeug am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr noch auf einem Parkplatz in der Hechinger Straße gesehen. Als er am Freitagmorgen um 06:00 Uhr wieder zum Parkplatz kam, stellte er den Diebstahl seines Autos fest.

Beamten des Polizeireviers Balinger Straße kam am Samstagmorgen (15.05.2021) gegen 02:55 Uhr in Stuttgart-Fasanenhof der gestohlene Audi mit geöffnetem Verdeck entgegen. Nachdem die Beamten gewendet hatten und die Verfolgung des Fahrzeugs aufnehmen wollten, stellten sie den Audi am Kreisverkehr Europaplatz/Kurt-Schumacher-Straße fest. Der Fahrer hatte an dem Kreisverkehr offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war über ein Verkehrszeichen gefahren. Danach flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle und konnte trotz intensiver Fahndung nicht aufgefunden werden. Durch den Unfall entstand an dem Audi und dem Verkehrszeichen ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder das schwarze Audi Cabriolet mit Böblinger Kennzeichen zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen gesehen haben, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell