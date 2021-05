Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von unbekannter Frau verfolgt und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine Unbekannte hat am Montag (03.05.2021) eine 54 Jahre alte Frau bis zu ihrem geparkten Fahrzeug an der Lazarettstraße verfolgt und schließlich den Geldbeutel geraubt. Die 54-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug, welches sie in einem Parkhaus geparkt hatte. Auf dem Weg dorthin bemerkte sie eine Frau, die ihr offenbar folgte. Bei ihrem Fahrzeug angekommen, griff die Unbekannte nach der Handtasche der 54-Jährigen und nahm den Geldbeutel heraus. Trotz eines Gerangels um die Geldbörse schaffte es die unbekannte Täterin, den Geldbeutel an sich zu nehmen. Nachdem sie mehrere Hundert Euro herausgenommen hatte, flüchtete sie. Die unbekannte Frau wird beschrieben als zirka 30 Jahre alt, mit einer jungenhaften, schlanken Statur, zirka 160 Zentimeter groß, mit auffällig kurzen Beinen. Sie war bekleidet mit einer dunklen Hose sowie einer engen Jacke und hatte dunkles, schulterlanges, leicht gelocktes, struppiges Haar. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

