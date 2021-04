Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Dieb bedroht Opfer - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (16.04.2021) einen 46 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, einen 25-Jährigen bestohlen und ihn anschließend mit einem Messer bedroht zu haben. Der 25-Jährige lernte in der Nacht zum Freitag den Tatverdächtigen in der Innenstadt kennen und bot ihm an, in seiner Unterkunft an der Mercedesstraße zu übernachten. Am Morgen nahm der Tatverdächtige das Mobiltelefon des 25-Jährigen sowie ein Messer an sich und verließ das Gebäude. Der Bestohlene folgte ihm und forderte sein Telefon zurück, woraufhin ihn der Tatverdächtige offenbar mit dem Messer bedrohte. Im folgenden Gerangel zog sich der 25-Jährige leichte Verletzungen zu. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den leicht verletzten 25-Jährigen. Der polizeibekannte pakistanische Tatverdächtige wurde im Laufe des Samstags (17.04.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

