Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Donnerstagabend (16.04.2020) ein 49 Jahre alter Motorradfahrer auf der Bundesstraße 10 schwer verletzt worden. Der 49 Jahre alte Fahrer einer Harley-Davidson war gegen 18.10 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen unterwegs, als kurz nach dem Berger Tunnel ein vorausfahrender Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Motorradfahrer bemerkte dies offenbar zu spät und musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, mit seiner Harley seitlich ausweichen. Dabei streifte er eine Betonspritzwand, stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich noch vor Ort um den Verletzten. Der Motorradfahrer musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

