Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße (L) 460 - Heranwachsende in Klinik verstorben

Hannover (ots)

Nachdem eine 20 Jahre alte Frau am Montag, 13.01.2020, gegen 08:45 Uhr mit einem VW-Transporter eines 39-Jährigen auf der L 460 zwischen Gestorf (Stadt Springe) und der Kreuzung zur Bundesstraße (B) 3 kollidiert ist (wir haben berichtet), ist die junge Frau am gestrigen Samstag (18.01.2020) in einer Klinik verstorben. /has

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4490734

